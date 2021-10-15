В Адыгее пройдет "Неделя киберграмотности"

С 18 по 28 октября Южное главное управление Банка России при поддержке Ассоциации развития финансовой грамотности проведет в Адыгее "Неделю киберграмотности". Финансовый квиз, который откроет неделю, даст возможность оценить финансистам, умеют ли жители республики распознавать мошенников, грамотно действовать в случае подозрительных звонков и отличать финансовые пирамиды от легальных участников финрынка, - передает "АиФ-Адыгея".

Каждый участник мероприятий сможет оценить уровень своей финансовой грамотности и получить разъяснения по всем вопросам и ответам. Также участники "Недели" смогут поучаствовать в вебинарах, в ходе которых эксперты расскажут, как распознать мошенника и не стать его жертвой, как безопасно совершать покупки в интернете и как быть, если вас или ваших близких все-таки обманули.

Участники лекций и встреч узнают о распространенных психологических уловках мошенников и познакомятся с историей финансового мошенничества.