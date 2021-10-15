Власти Дагестана приведут в порядок канал им. Октябрьской революции

Власти Дагестана подали заявку на получение кредита для реконструкции самой крупной оросительной системы республики - канала им. Октябрьской революции (КОР), - сообщили в пятницу в пресс-службе главы региона по итогам выездного заседания комитетов Совета Федерации в Махачкале.

"Принято решение снять проблему путем строительства нового водопровода Чиркей - Махачкала - Каспийск - Избербаш с последующим продолжением на юг. Источником финансирования строительства определен инфраструктурный кредит в размере 10,5 млрд рублей. Заявка представлена в Минстрой России", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Напомним, КОР был построен в Дагестане в первые годы советской власти, он используется для водообеспечения засушливых и маловодных районов Терско-Сулакской и Приморской низменностей, а также Махачкалы, Каспийска и Избербаша. Последний раз его реконструировали в 70-х годах прошлого века.