Главная » Новости
Азербайджан Иран

Неизвестные "заминировали" ряд астраханских торговых центров

Неизвестные &quot;заминировали&quot; ряд астраханских торговых центров

Представители астраханских спецслужб экстренно эвакуируют посетителей городских торговых центров Ярмарка, Гранд-Ривер, Алимпик и Три Кота, - сообщил информированный источник.

Сегодня вечером на пульт дежурного одной из экстренных служб поступило сообщение о их минировании. На месте работают полицейские и кинологи, - сообщают очевидцы, утверждая, что столь масштабных эвакуаций не было уже давно, передает "АиФ Астрахань".

Полиция пока ситуацию не комментирует, подробности происходящего уточняются.

1315 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!