Неизвестные "заминировали" ряд астраханских торговых центров

Представители астраханских спецслужб экстренно эвакуируют посетителей городских торговых центров Ярмарка, Гранд-Ривер, Алимпик и Три Кота, - сообщил информированный источник.

Сегодня вечером на пульт дежурного одной из экстренных служб поступило сообщение о их минировании. На месте работают полицейские и кинологи, - сообщают очевидцы, утверждая, что столь масштабных эвакуаций не было уже давно, передает "АиФ Астрахань".

Полиция пока ситуацию не комментирует, подробности происходящего уточняются.