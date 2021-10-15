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Жители кубанской Роговской добились остановки строительства мусорного завода

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Власти Кубани по требованию жителей приостановили строительство мусоросортировочного комплекса, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

После многочисленных обращений в краевую администрацию жителей муниципалитета такое решение было принято по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

И хотя в крае не так много подходящих территорий для строительства таких полигонов, инвестор выбрал землю в станице Роговской Тимашевского района, но жители воспротивились строительству мусорного завода рядом с монастырским подворьем, - передает "АиФ-Юг".

Реализация проекта приостановлена, инвесторы ищут для него другой участок.

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Вестник Кавказа

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