Жители кубанской Роговской добились остановки строительства мусорного завода

Власти Кубани по требованию жителей приостановили строительство мусоросортировочного комплекса, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

После многочисленных обращений в краевую администрацию жителей муниципалитета такое решение было принято по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

И хотя в крае не так много подходящих территорий для строительства таких полигонов, инвестор выбрал землю в станице Роговской Тимашевского района, но жители воспротивились строительству мусорного завода рядом с монастырским подворьем, - передает "АиФ-Юг".

Реализация проекта приостановлена, инвесторы ищут для него другой участок.