Житель Северной Осетии, обвиняемый в возбуждении ненависти и вражды, предстанет перед судом

В Северной Осетии молодой мужчина, обвиняемый в возбуждении ненависти и вражды, предстанет перед судом. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

Работники ЦПЭ совместно с коллегами из регионального УФСБ пресекли противоправную деятельность 22-летнего жителя Пригородного района.

Мужчина опубликовал в соцсети "комментарий, возбуждающий ненависть и вражду одной группы лиц по отношению к другой, объединенных по признаку отношения к религии".

Он обвиняется в преступлении по ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства - два эпизода). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд, где оно будет рассмотрено по существу.