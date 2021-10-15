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Директор санатория "Кубань" в Анапе стал фигурантом уголовного дела - СМИ

Директор санатория &quot;Кубань&quot; в Анапе стал фигурантом уголовного дела - СМИ

Кубанские правоохранители объявили в розыск директора анапского санатория "Кубань" Сергея Стремоусова, - пишет "КоммерсантЪ".

Директор здравницы за два года перечислил более 7,7 млн рублей на счет ИП, зарегистрированного на его супругу, нанеся санаторию значительный материальный ущерб, - сообщил изданию информированный источник, передает "АиФ-Юг".

В отношении жителя Кубани возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Узнав об этом, он улетел в США, откуда прислал следователю телеграмму с сообщением о том, что заболел коронавирусом, и по местным законам ему запрещено лететь на самолете.

Следствие полагает, что он просто прячется и пытается тянуть время, чтобы уйти от правосудия.

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