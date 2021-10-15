Баку: распространяя дезинформацию, Ереван пытается заложить основу для новой провокации

Минобороны Азербайджана опровергло сообщения армянской стороны о якобы стрельбе в направлении населенного пункта Араздейен. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба ведомства.

В нем говорится, что распространяемые Арменией необоснованные сведения о том, что азербайджанские подразделения якобы открыли огонь в направлении Араздейена, ложные, они не соответствуют действительности.

В министерстве пояснили, что путем распространения такой дезинформации армянская сторона "пытается заложить основу для очередной провокации".

В Минобороны заверили, что подразделения ВС Азербайджана "решительно пресекут любые провокации".