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Спасатели КБР вызволили четверых подростков из лесного плена

Спасатели КБР вызволили четверых подростков из лесного плена

Кабардино-балкарские спасатели оперативно разыскали в лесу заблудившихся в нем четверых 14-летних подростков, - сообщили в ГУ МЧС России по республике.

"Спасатели уже выводят ребят из лесного массива. Пострадавших среди них нет", - сообщил сотрудник чрезвычайного ведомства, передает "Интерфакс".

Напомним, поисками потерявшихся ребят занимались сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и ПСО Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы.

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Вестник Кавказа

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