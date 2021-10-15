Спасатели КБР вызволили четверых подростков из лесного плена
Кабардино-балкарские спасатели оперативно разыскали в лесу заблудившихся в нем четверых 14-летних подростков, - сообщили в ГУ МЧС России по республике.
"Спасатели уже выводят ребят из лесного массива. Пострадавших среди них нет", - сообщил сотрудник чрезвычайного ведомства, передает "Интерфакс".
Напомним, поисками потерявшихся ребят занимались сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и ПСО Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы.
Вестник Кавказа
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