Спасатели КБР вызволили четверых подростков из лесного плена

Кабардино-балкарские спасатели оперативно разыскали в лесу заблудившихся в нем четверых 14-летних подростков, - сообщили в ГУ МЧС России по республике.

"Спасатели уже выводят ребят из лесного массива. Пострадавших среди них нет", - сообщил сотрудник чрезвычайного ведомства, передает "Интерфакс".

Напомним, поисками потерявшихся ребят занимались сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и ПСО Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы.