Под Волгоградом заработал модульный мясоперерабатывающий завод

В Новониколаевском районе Волгоградской области сегодня был запущен модульный завод по убою и переработке крупного рогатого скота (КРС), - сообщили в пресс-службе администрации области.

"Крестьянское фермерское хозяйство Андрея Губина в 2020 году стало получателем гранта "Семейная животноводческая ферма": завод будет работать по полному циклу - от выращивания мясных пород КРС на откормочной площадке (1200 голов) до производства и доставки потребителю мяса говядины и мясных изделий в вакуумной упаковке", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Производство будет выпускать до 55 т продукции в год, его общая стоимость составила 20 млн рублей, - уточнили в пресс-службе обладминистрации.