Коронавирус перенес осенние каникулы в Северной Осетии

Власти вынуждены на неделю перенести осенние каникулы в школах Северной Осетии из-за тяжелой эпидемиологической ситуации по ковиду и ОРВИ, рассказали в пресс-службе Минобрнауки республики.

В ведомстве пояснили, что теперь дети уйдут на каникулы 18 октября, они продлятся до 24 октября.

"Учебный процесс возобновится в очном формате 25 октября (продолжение 1-ой четверти). До 1 ноября будут выставлены четвертные отметки", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".

Что касается второй четверти, она начнется по графику, с 1 ноября.

Учителя на время каникул будут работать удаленно.