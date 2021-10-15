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Коронавирус перенес осенние каникулы в Северной Осетии

Коронавирус перенес осенние каникулы в Северной Осетии

Власти вынуждены на неделю перенести осенние каникулы в школах Северной Осетии из-за тяжелой эпидемиологической ситуации по ковиду и ОРВИ, рассказали в пресс-службе Минобрнауки республики.

В ведомстве пояснили, что теперь дети уйдут на каникулы 18 октября, они продлятся до 24 октября.

"Учебный процесс возобновится в очном формате 25 октября (продолжение 1-ой четверти). До 1 ноября будут выставлены четвертные отметки", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".

Что касается второй четверти, она начнется по графику, с 1 ноября.

Учителя на время каникул будут работать удаленно.

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Вестник Кавказа

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