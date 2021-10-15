Молодежь стала заражаться коронавирусом в десятки раз больше в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии за месяц в 34 раза увеличилось число подростков, заразившихся коронавирусом, об этом говорится в постановлении руководителя управления Роспотребнадзора по региону Сергея Бескакотова.

В нем подчеркивается, что эпидемический процесс в регионе вышел на пик, заболеваемость начала активно расти с середины сентября.

В сообщении отмечено, что, хотя основной удельный вес заражений приходится на взрослых, неуклонно растет количество представителей работающего населения, а также молодежи и детей из организованных коллективов.

"Абсолютный показатель выявленных положительных результатов лабораторных исследований методом ПЦР на COVID-19 среди возрастной группы 15-17 лет возрос с 63 случаев в августе текущего года до 2147 случаев в сентябре", - цитирует Бескакотова "Интерфакс".

В связи с этим главный санврач региона постановил в случае заражения COVID-19 среди воспитанников детсадов, школьников, студентов или педагогов закрывать группы в детсадах, а студентов и школьников на две недели переводить на дистанционное обучение.