Новые власти Украины всерьез рассматривают варианты войны с Россией и прорабатывают сразу несколько военных сценариев, - рассказал в эфире телеканала "Украина 24" советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Алексей Арестович.

"Осуществлено стратегическое планирование, рассматриваются девять сценариев. По ним подготовлены мероприятия от пограничных провокаций до полномасштабной войны", - объяснил Арестович, передает РИА Новости.

Руководство Украины уверено в том, что война с Москвой якобы уже идет и может пойти приобрести вид полномасштабного конфликта.

Напомним, современные власти Украины уже не раз обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, не пытаясь услышать Кремль, где не раз подчеркивали, что страна не участвует во внутриукраинском конфликте и надеется, что Киев все же преодолеет политический и экономический кризис.