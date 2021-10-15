Лжекоммунальщики выманивают деньги у пенсионеров в Москве

В Москве орудуют мошенники, притворяющиеся коммунальщиками, соответствующее предупреждение опубликовано в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Ранее правоохранительные органы задержали группу злоумышленников, которые приходили в квартиры к пенсионерам и сообщали о необходимости прочистить вентиляцию, но небесплатно, а за сумму от 7,5 до 12 тыс рублей. Взяв деньги, они притворялись, что выполняют профилактические работы, а затем уходили.

"Обратите внимание: сотрудники коммунальных служб приходят без предупреждения только в случае аварийной ситуации. Выезды осуществляются только по заявке граждан, время приезда согласовывается", - подчеркнули в мэрии.

В сообщении также подчеркивается, что жильцы предупреждаются о плановых работах заранее: объявление вешают на информационном стенде в подъезде, а также на сайте проверяющей компании.