Полпред президента РФ в СКФО призвал развивать в регионе туризм

На курортах Северного Кавказа необходимо активно развивать туристическую инфраструктуру, - заявил сегодня начальник департамента по вопросам экономической и социальной политики аппарата полномочного представителя президента в СКФО Виктор Днов.

"Потенциал туризма на Кавказе недостаточно развит и не раскрыт. Таких красот, как у нас на Кавказе, нигде в мире больше не найти. Однако инфраструктура, к сожалению, находится не на должном уровне. Надо развивать этот бизнес, чтобы другие страны на нас равнялись", - отметил Днов в Пятигорске в ходе одиннадцатой конференции крупнейших компаний СКФО "Устойчивое развитие СКФО: точки роста", передает ТАСС.

Также в макрорегионе нужно решить проблемы с безработицей, чему будет способствовать, в том числе, развитие малого и среднего предпринимательства, - добавил начальник департамента.