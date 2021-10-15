Москва привилась от коронавируса на 40%

В Москве вакцинировались от коронавируса COVID-19 более 5 млн человек. Об этом говорится в материалах пресс-службы мэра столицы.

"В Москве вакцинация от COVID-19 началась 5 декабря 2020 года. За минувший период вакцинацию первым компонентом, либо вакциной "Спутник Лайт" прошли 5 млн человек", - приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Москве выявлены 1 706 129 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 1 526 076 жителей города, умерли - 30 021.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 239 млн, из них более 4,8 млн человек скончались. В России коронавирус диагностировали у 7 925 176 человек.