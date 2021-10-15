Создатели Pfizer/BioNTech готовы прививать детей с 5 лет

Создатели вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech направили в Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) заявку на одобрение ее использования для детей в возрасте от 5 до 12 лет. Соответствующее совместное коммюнике распространили германская и американская компании.

"Компании Pfizer и BioNTech сегодня объявили, что представили данные в Европейское агентство лекарственных средств, на основании которых возможна вакцинация детей в возрасте от 5 до 12 лет препаратом Comirnaty ... на территории Европейского союза", - цитирует сообщение ТАСС.

В заявлении указано, что те же данные будут поданы в американское Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) и другие регуляторы.

Уточняется, что речь идет о результатах фазы 2/3 клинического исследования с участием 2 268 детей в возрасте от полугода до 12 лет: они получили два компонента препарата, и через месяц после второй инъекции у них наблюдался сильный иммунный ответ, а титр антител оказался сопоставим с тем, что наблюдался в возрастной группе от 16 до 25 лет, - при хорошей переносимости.