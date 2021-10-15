Власти Краснодара отправят под снос 20 аварийных зданий

До конца текущего 2021 года власти Краснодара планируют демонтировать восемь ветхих домов, в будущем году такая же участь ждет еще 12 зданий, - сообщили в администрации краевого центра.

Сейчас в Краснодаре насчитывается 42 дома, которые были признаны аварийными, из них уже расселили жильцов. К тем домам, которые еще не снесли, власти ограничат доступ: закроют окна, двери и входы во дворы, - передает портал Юга.ру.

В то же время в администрации рассказали, что усложняет их демонтаж: многие ветхие дома являются объектами культурного наследия или граничат с таковыми, есть и такие здания, у которых единая стена или кровля с другими, не аварийными, что требует индивидуального подхода к демонтажу таких домов.