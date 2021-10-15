Апелляционный суд оставил за решеткой экс-министра обороны Армении

Апелляционный суд не удовлетворил жалобу защиты армянского экс-министра обороны Давида Тоноян, решив оставить его под стражей. Об этом заявил адвокат бывшего чиновника Сергей Ованнисян.

"Суд отклонил нашу жалобу и оставил в силе решение суда общей юрисдикции… Мы еще не получили копию решения, не знакомы с содержанием", - цитирует защитника Sputnik Армения.

Адвокат пообещал, что сразу после получения копии решения суда оно будет также обжаловано.

Напомним, экс-глава Минобороны был взят под арест 30 сентября как фигурант уголовного дела о закупке непригодных авиаракет: Тоноян и торговец оружием Давид Галстян обвиняются в присвоении $4,6 млн.