Студентов КФУ вернули в аудитории с удаленки

Власти Крыма приняли решение вернуть ведущий вуз региона, Крымский федеральный университет (КФУ) к смешанному формату обучения после недели дистанционки, приказ об этом подписал ректор вуза Андрей Фалалеев, - сообщила пресс-служба вуза.

Ранее студенты КФУ, в котором учатся около 30 тыс молодых людей, были полностью переведены на дистанционный режим на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом, - передает "Интерфакс".

Уже с понедельника, 18 октября, все виды занятий для первокурсников будут проходить в контактной форме, а для остальных обучающихся - в смешанном режиме: лекции - в онлайн-режиме, а лабораторные и практические занятия - в очном формате, - говорится в сообщении.