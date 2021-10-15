Заболеваемость коронавирусом в Москве еженедельно растет почти на 20-30%

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил во время осмотра центра вакцинации в ГУМе, что скорость распространения коронавируса COVID-19 в столице очень высокая.

"В Москве, к сожалению, наблюдается значительный рост ковида, в неделю по 20-30 процентов", - цитирует градоначальника РИА Новости.

В этой связи Собянин напомнил, что важно соблюдать санитарные правила. По его словам, необходимо также вакцинироваться и своевременно проводить массовое тестирование, которое позволит вовремя выявлять заболевших, обеспечивать их изоляцию и своевременное лечение.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Москве выявлены 1 706 129 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 1 526 076 жителей города, умерли - 30 021.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 239 млн, из них более 4,8 млн человек скончались. В России коронавирус диагностировали у 7 925 176 человек.