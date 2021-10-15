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Новый дом построят на месте обрушившегося в Батуми

Новый дом построят на месте обрушившегося в Батуми

Власти Батуми приняли решение построить новый дом на месте обрушившегося на улице 26 Мая, сообщила и.о. мэра Лела Сурманидзе.

По ее словам, в результате экспертизы уцелевшей части здания оказалось, что восстановить его нельзя, поэтому его демонтируют.

"Принято решение о строительстве дома тех же параметров, что и обрушившийся, и все семьи, которые здесь жили, получат в нем квартиры", - цитирует Сурманидзе Sputnik Грузия.

Мэр уточнила, что в общей сложности в доме жили 53 семьи. Желающим предложат альтернативное жилье в разных районах Батуми.

Эксперты также проверили дома рядом, по данным первичного осмотра, они не пострадали.

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Вестник Кавказа

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