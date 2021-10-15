Кабардино-балкарские спасатели ищут заблудившихся в лесу детей

Кабардино-балкарские спасатели проводят поисковую операцию по розыску потерявшихся четверых 14-летних подростков, - сообщает ГУ МЧС России по КБР.

Четверо жителей Нальчика 2007 года рождения отправились в лес и заблудились в лесном массиве в окрестностях села Кенже – сообщение об этом поступило в 17:39 в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР, передает "Интерфакс".

У спасателей есть связь с детьми, поисками занимаются сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и ПСО Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы, - говорится в сообщении.