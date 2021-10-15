Россия обсудила с США вопросы палестино-израильского урегулирования

В четверг, 14 октября, состоялся телефонный разговор спецпредставителя министра иностранных дел России по ближневосточному урегулированию Владимира Сафронкова и помощника госсекретаря США по делам Израиля и Палестаины Хади Амра. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

В ходе беседы стороны поговорили о возможных направлениях дальнейшего взаимодействия России и США в вопросе урегулирования палестино-израильского конфликта как в двустороннем формате, так и в рамках ближневосточного "квартета" международных посредников, состоящего из РФ, США, Организации Объединенных Наций (ООН) и Европейского союза.