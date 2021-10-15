Хищение ягнят почти на 300 тысяч рублей раскрыли в Карачаево-Черкесии

Правоохранители нашли подозреваемых в хищении ягнят на несколько сот тысяч рублей в Карачаево-Черкесии. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

В полицию обратился 50-летний житель аула Хабез, который рассказал, что в марте прошлого года неизвестные по объявлению, опубликованному в интернете, забрали у него на продажу 43 ягненка. Деньги за скот - 298 тыс рублей - они обещали отдать до 10 мая прошлого, но не сделали этого до сих пор.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности подозреваемых, которыми оказались 44 и 45-летние жители аула Кызыл-Уруп.

"Фигурантов доставили в отдел полиции, где они дали признательные показания и пояснили, что похищенных ягнят продали, а вырученные деньги потратили на собственные нужды", - отметили в полиции.

В данный момент решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела.