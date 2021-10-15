Владимир Путин поучаствовал в переписи населения онлайн

Президент России Владимир Путин сегодня, в первый день Всероссийской переписи населения, поучаствовал в ней в онлайн-формате, для чего воспользовался единым порталом государственных и муниципальных услуг.

После участия в переписи Путин обратился к россиянам, призвав их не относиться к переписи формально и напомнил представителям власти всех уровней о том, что их обязанность - оказывать помощь, поддержку коллегам, которые будут проводить эту работу, и волонтерам, которые будут участвовать в ней.

Напомним, это третья по счету перепись населения в современной истории России, предыдущие прошли в 2010 и 2002 годах, однако нынешняя перепись станет первой цифровой, поскольку при ее проведении будут использованы передовые цифровые технологии. Пройти ее на портале госуслуг, на компьютере в МФЦ или на стационарных переписных участках сможет любой житель России.