Саакашвили призвал грузинских эмигрантов приехать на Родину к выборам

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к гражданам страны, живущим за границей, с просьбой вернуться на Родину ко второму туру выборов в органы местного самоуправления.

"Нам нужны ежедневные акции в различных формах, везде в Грузии, потому что я смогу помочь вам и стране до конца только в том случае, если буду здоров и на свободе, - говорится в письме экс-главы государства, которое зачитал сегодня журналистам адвокат Дито Садзаглишвили.

По словам Саакашвили, поддержка граждан придает ему сил. "Друзья, сограждане, соотечественники, я безмерно горжусь вами, вашими светлыми лицами, интеллектом, чувством собственного достоинства. Ваши слова и такая поддержка придали мне много энергии, действительно дали мне крылья", - подчеркнул он, добавив, что власти сделают все возможное, чтобы не отпустить его, но им это не удастся.

Бывший президент Грузии также рассказал, что одновременно с борьбой за его освобождение идет подготовка ко второму туру выборов. "Вчeрaшний дeнь oкoнчательно убедил меня в том, что мы выиграем и выборы и я тоже буду на свободе. Тeмп и тoчнoе время моего освобождения теперь зависит от вашей повседневной oргaнизaции. Я тaкже хочу обратиться к эмигрантам, приезжайте в Грузию хотя бы на неделю до конца месяца для решительной борьбы, теперь расслабление равносильно преступлению. Победа действительно близка, и вы все вместе очень скоро выйдете из этого болота", - цитирует его "Грузия Online".

Саакашвили при этом указал на то, что для этого нужно еще много тысяч иммигрантов.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным.