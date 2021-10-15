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Депутата убили на встрече с избирателями в Британии

Депутата убили на встрече с избирателями в Британии

Депутат британского парламента от правящей Консервативной партии Дэвид Амесс скончался после нападения, которое произошло на встрече с избирателями в методистской церкви города Ли-он-Си, расположенного на юге Англии. Такое сообщение распространила полиция графства Эссекс.

"К сожалению, мужчина умер", - цитирует его ТАСС.

Подозреваемый, набросившийся на политика с ножом, задержан, это 25-летний мужчина.

Ранее сегодня секретариат Амесса подтвердил, что на 69-летнего депутата, работавшего в парламенте с 1983 года, было совершено нападение.

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Вестник Кавказа

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