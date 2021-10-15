Нацстат Казахстана озвучил новый размер средней зарплаты по стране

Среднемесячная номинальная заработная плата в Казахстане в сентябре составила 257 030 тенге, тогда как в августе она составляла 256 455 тенге, - сообщили в Бюро национальной статистики (Нацстате) страны.

"Номинальные денежные доходы на душу населения в августе 2021 года составили 130 590 тенге, что на 15,3% выше, чем годом ранее, реальные денежные доходы за этот период увеличились на 6,1%», - говорится в сообщении Нацстата, передает "АиФ-Казахстан".

В сентябре нынешнего года в стране насчитали 451,6 тыс безработных, а их уровень по отношению к рабочей силе составил 4,9%. В органах занятости в качестве безработных зарегистрировано 210,1 тыс человек, - добавили в Нацстате страны.

(1 тенге = 0,17 рубля)