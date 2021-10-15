Россия удвоит экспорт рыбы

Россия, будучи четвертым по величине мировым экспортером морепродуктов, планирует к 2024 году почти удвоить свой экспорт. Российские рыбопромысловые компании обнародовали планы по увеличению инвестиций в отрасль, в том числе для строительства современных судов, предприятий по переработке морепродуктов и железных дорог, пишет Eureporter.

”В российскую рыболовную промышленность вложено около $5 млрд, - сказал Петр Савчук, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству. - И это только начало”. В 2018 году Россия начала строительство 35 рыболовных траулеров и 20 заводов по переработке морепродуктов, в основном в крупнейших рыболовных портах страны на побережье Дальнего Востока. Кроме того, Росрыболовство поставило цель построить к 2025 году не менее 100 новых судов, что на 50% увеличит мощность флота. Инвестиции в отрасль растут. В частности, Россия обнародовала планы по строительству железнодорожных узлов по всей стране, что ускорит перемещение товаров из основных рыболовных портов Камчатки в атлантическую часть страны, в том числе в ее основной экспортный рыболовный узел в Мурманске.

12 апреля Транспортная группа FESCO приступила к транспортировке рыбы в контейнерах по Транссибирскому маршруту: продукция достаточно быстро доставляется из Владивостока в Санкт-Петербург. Первый груз был отправлен в Бремерхафен на севере Германии. По данным FESCO, этот новый маршрут вдвое быстрее, чем транспортировка продуктов через Суэц, что доказывает, что российские компании успешно модернизируют свою логистику.

Чтобы решить проблему перегруженности, российские власти открыли несколько центров экспорта рыбы по всей стране. По словам Савчука, ”центры развиваются, в частности, в Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и других городах России, где строятся крупные холодильные склады”.

”Норебо” - одна из компаний, вносящих огромный вклад как в развитие Дальнего Востока, так и в промысел трески в Северной Атлантике. Инвестируя $45 млн в новый судоходный терминал в Петропавловске-Камчатском, ”Норебо” стремится создать комплексный сервис для рыболовных судов в России. Благодаря терминалу, рыба сможет храниться в рефрижераторных контейнерах на Дальнем Востоке, прежде чем будет отправлена на запад России, США и Европу.

После реализации программы обновления флота в 2017 году у ”Норебо” скоро появятся одни из самых современных судов, эксплуатируемых не только в России, но и во всем мире. Новые современные суда радикально изменят рыболовную промышленность России, повысят энергоэффективность, уменьшат количество отходов и создадут более комфортные условия работы для экипажей.

”Современный флот - требование нашего времени. Только новые суда с высокотехнологичным оборудованием могут предложить оптимальную переработку улова, а также высокие стандарты безопасности и комфорта для экипажа”, - сказал представитель ”Норебо”.

Компания стремится достичь целей с помощью строящегося флота судов. Так, ”Капитан Коротич” включает элементы архитектурного дизайна, никогда ранее не использовавшиеся на российских рыболовецких судах. Корпус имеет форму капсулы с обводом Enduro Bow, что позволяет увеличить рабочее пространство на борту и улучшить мореходные качества. Судно также оснащено невероятно мощным двигателем (6200 кВт), который позволяет развивать скорость до 15,5 узлов и работать во льдах толщиной до 0,5 м при меньшем расходе топлива по сравнению с другими сопоставимыми двигателями.

Судно, спроектированное с учетом энергоэффективности, также будет использовать электроэнергию, вырабатываемую траловыми лебедками, для освещения и избыточное тепло от главного двигателя для обогрева помещений судна, включая каюты. На тихоокеанских судах типа ”Капитан Коротич” рыбий жир, собранный при переработке отходов, даже используется для топки котлов. Эти инновации сокращают выбросы углерода и снижают объемы отходов, что способствует увеличению устойчивости конечного продукта.

Новейшие ярусловы компании также будут оснащены современными многофункциональными перерабатывающими мощностями, которые позволят осуществлять передовую переработку улова непосредственно на борту. Это означает, что время между выловом рыбы высшего качества и созданием конечного продукта, готового к употреблению, значительно сократится, как и отходы от переработки. ”Норебо” выяснил, что наличие бортовых заводов даже улучшило конечный продукт, поскольку обработка рыбы сразу после вылова помогает сохранить ее свежесть, вкус и питательные вещества.

Прошло пять лет с тех пор, как ”Норебо” впервые объявила о программе обновления флота. С тех пор компания обнародовала планы строительства 10 современных судов и много чего еще. Каждый раз, когда закладывают новый киль, кажется, что всё начинается сначала. Основатель ”Норебо” Виталий Орлов на презентации первого судна в 2018 году сказал: ”Хотя текущий рыболовный флот довольно современный, время его обновления приближается. Сегодня очень эмоциональный момент: мы закладываем киль первого судна. Я надеюсь, что сегодняшнее мероприятие послужит позитивным сигналом для судостроительной отрасли о том, что Россия намерена строить суда, которые не хуже и даже лучше, чем в любой точке мира”.

С таким лидером как ”Норебо” российский рыболовный флот уже конкурирует с ведущими рыболовными странами мира с точки зрения стабильности, качества продукции и приверженности устойчивым методам ведения хозяйства. Принимая во внимание объявленные будущие инвестиционные планы, очевидно, что Россия уверенно движется к достижению цели почти удвоения экспорта к 2024 году, подтверждая свой статус мирового лидера, находящегося в одном ряду с легендарными рыболовными флотами прошлого.