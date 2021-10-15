Девушка-пешеход, нарушившая ПДД, погибла в Алматы

Авария со смертельным исходом случилась в Алматы, об этом пишут казахстанские СМИ.

По данным Sputnik Казахстан, трагедия произошла в Турксибском районе, на проспекте Суюнбая, севернее улицы Бекмаханова.

Как рассказал водитель, на автомобиле Audi A6 он ехал по проспекту Суюнбая в северном направлении, когда ниже улицы Бекмаханова молодая девушка стала перебегать проезжую часть в неположенном месте.

Заметив ее, водитель ударил по тормозам, вывернул руль так, что оказался на "встречке", но машина все же сбила девушку.

Затем автомобиль унесло на остановку общественного транспорта, откинуло на бордюр и в столб уличного освещения, после чего машина протаранила металлический забор частного жилого дома.

В результате пешеход 1997 года рождения от полученных травм умерла на месте до приезда "скорой".