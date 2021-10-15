В Ставрополе местный житель осужден на 7,5 лет за убийство друга

В Ставропольском крае приговорили к 7,5 годам колонии строгого режима мужчину, зарезавшего своего друга. Инцидент случился в ночь с 14 на 15 мая 2021 года в квартире, расположенной по улице Короленко в Ставрополе.

Было установлено, что между двумя мужчинами произошла ссора, в ходе которой один из них схватил кухонный нож и несколько раз ударил им собеседника. Обвиняемый сбежал с места преступления, бросив приятеля умирать. Труп мужчины обнаружили через два дня его родители.

Прокуратура Промышленного района города Ставрополя поддержала государственное обвинение по уголовному делу, сообщили в ведомстве.

Помимо срока, суд также удовлетворил иск oтцa убитoгo нa 1,1 млн рублей. Пригoвoр в зaкoнную силу пoкa нe вступил, передает "Победа26".