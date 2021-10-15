В Севастополе будут введены жесткие антикоронавирусные ограничения

Нынешнюю непростую ситуацию с распространением коронавируса в Севастополе смогут изменить только жесткие ограничительные меры, - заявил сегодня губернатор города Михаил Развожаев.

"Ситуация очень серьезная: система здравоохранения Севастополя работает на пределе своих возможностей. И если с дополнительными койками вопрос еще можно решить - в короткие сроки мы возвели сразу три модульных ковидных корпуса - то с нехваткой врачей и медсестер - практически невозможно. Медики на вес золота по всей стране", - сказал Развожаев, передает ТАСС.

В городских стационарах ощущается острая нехватка врачей и медсестер: нужно еще 50 врачей (работают 177) и 70 медсестер (работают 419), отметил глава Севастополя, добавив: в городе развернуто 26 пунктов вакцинации, а приобретение коллективного иммунитета является главным вопросом для всего города.

Напомним, ситуация с инфекцией начала осложняться с середины сентября? Только за последние дни зафиксированы несколько суточных максимумов, городские власти уже приняли решение продлить антикоронавирусные ограничения до декабря и максимально ужесточить их.