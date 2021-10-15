МИД России проведет встречу с "Талибаном" в Москве

"Движение "Талибан" (запрещено в России) приняло приглашение на встречу по Афганистану в Москве. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии министерства иностранных дел Замир Кабулов.

"Приглашена делегация от Кабула, и принципиальное решение об участие ими уже принято. Мы ждем только состава делегации", - цитирует его РИА Новости.

По cловам Кабулова, откровенный разговор с представителями новых афганских властей планируется провести 20 октября.

Он также отметил, что на встрече российская сторона намерена откровенно изложить претензии афганской стороне, однако сделает это не в форме требований, а в форме совещания о том, каким образом конструктивно можно было приступить к решению задач.

Напомним, 15 августа боевики "Талибана" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.