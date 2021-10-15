Российский корабль не позволил эсминцу США пересечь границу в Японском море

Американский эсминец совершил попытку нарушить государственную границу России в Японском море, сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Сегодня, 15 октября, около 17:00 по местному времени эсминец Chafee (DDG 90) ВМС США, который уже несколько дней действует в акватории Японского моря, приблизился к территориальным водам Российской Федерации и предпринял попытку пересечения государственной границы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что противолодочный корабль тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" взял курс на его вытеснение от российских территориальных вод.

"Эсминец УРО Chafee, убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения государственной границы, изменил направление и в 17:50 отвернул на обратный курс, когда до БПК "Адмирал Трибуц" оставалось менее 60 метров", - заявили в министерстве.

В Минобороны добавили, что экипаж российского корабля действовал в рамках международных правил мореплавания. "Адмирал Трибуц" заявил американцам через международный канал связи о недопустимости подобных действий, а также уведомил эсминец о том, что он находится в закрытом для судоходства районе из-за проведения учений с артиллерийскими стрельбами.

"После полученного предостережения эсминец Chafee вместо изменения курса на покидание закрытого района поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлету с палубы вертолета, что означает невозможность изменения курса и скорости, и предпринял действия по нарушению государственной границы Российской Федерации в заливе Петра Великого", - подчеркнули в ведомстве.

В министерстве действия экипажа эсминца Chafee ВМС США назвали грубым нарушением Международных правил предупреждения столкновения судов в море и российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года.