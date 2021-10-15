Роспотребнадзор начал проводить исследования на коронавирус в два раза быстрее

Роспотребнадзор вдвое сократил срок выполнения исследования на коронавирус COVID-19. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Теперь с момента поступления материала в лабораторию на исследование уходит не 48, а 24 часа.

"Абзац третий пункта 3.2 изложить в следующей редакции: срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование", - сказано в документе.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 239 млн, из них более 4,8 млн человек скончались. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в России выявлены 7 925 176 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 6 960 024 жителя страны, умерли - 221 313.