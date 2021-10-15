Эрдоган: Турции не грозит газовый кризис благодаря соглашениям с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в стране нет проблем с газом, этому, в том числе, способствуют соглашения с Россией.

"Турция относится с большой чувствительностью к газовым соглашениям с Россией. Соглашения с Россией, Ираном и Азербайджаном – это знак того, что мы подобные кризисы переживать не будем", - отметил Эрдоган в пятницу журналистам.

Турецкий лидер напомнил, что в Европе проблемы с газоснабжением продолжаются. "А в Турции никаких проблем с газом нет. Мы приняли и будем принимать все необходимые меры", - подчеркнул Эрдоган.