В "Грузинской мечте" заявили, что Саакашвили находится на "курорте"

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили организованы прекрасные условия в Руставской тюрьме, чего нельзя сказать об условиях заключения в тюрьмах при нем, сообщил глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

"Саакашвили сейчас на курорте, по сравнению с той тюрьмой, какая была при нем до 2012 года, когда тюрьма была адом на земле. Сейчас он на курорте и у него прекрасные условия", - приводит его слова Sputnik Грузия.

Кобахидзе отметил, что за объявившим голодовку экс-президентом наблюдают медики, как это происходит в случае каждого заключенного, и вмешиваются в случае осложнений.

Стоит отметить, что во время президентства Саакашвили правозащитники неоднократно заявляли о неблагоприятной обстановке в грузинских тюрьмах. Наибольший резонанс проблема получила перед выборами в парламент 2012 года. На тех выборах партия Саакашвили потерпела поражение, и к власти пришла "Грузинская мечта".