Гела Васадзе: «Азербайджанцы и армяне в Грузии живут мирно, потому что здесь нет поджигателей»

Программа Олега Кусова «Диалоги» продолжает разговор о ситуации на Кавказе. Гостями программы бывают политики, политологи, общественные деятели, живущие в регионе и знающие ситуацию в своих странах изнутри. Более того, как показали первые выпуски, гости программы компетентно разбираются в ключевых вопросах жизнедеятельности всего региона. «Диалоги» - это неожиданные вопросы и ответы, дискуссии.

Гость нынешнего выпуска – грузинский политолог Гела Васадзе, который представил общую картину, сложившуюся на Южном Кавказе в последнее время. Отвечая на вопросы ведущего, Гела Васадзе знакомит с позицией Грузии в процессе восстановления территориальной целостности Азербайджана и в отношении масштабных проектов сотрудничества между странами региона.