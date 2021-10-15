Почему люди не доверяют технологии бесконтактной оплаты FacePay в московском метро?

15 октября 2021 года в московском метрополитене полноценно заработала технология бесконтактной оплаты FacePay. Теперь любой пассажир, скачав приложение «Метро Москвы», привязав к нему карту «Тройка» и банковскую карту, а также загрузив фото своего лица, сможет воспользоваться FacePay. Ведущие Аркадий Лоськов и Олег Кусов разбирались в людских сомнениях в отношении новой технологии оплаты «лицом» и обсуждали опыт других стран.