Импортные вакцины станут платными в Казахстане в 2022 году
Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой предупредил граждан о том, что со следующего года зарубежные вакцины от коронавируса будут платными.
"Раз в Казахстане мы можем независимо от других стран выпускать собственную вакцину, которая имеет доказанную клиническую эффективность, мы эту вакцину будем закупать в рамках бесплатного гарантированного объема медпомощи. Остальные вакцины допущены к коммерческому обращению на рынке", - рассказал глава Минздрава на брифинге в службе центральных коммуникаций.
Бесплатными для казахстанцев останутся производимые в республике QazCovid-in (QazVac) и "Спутник V".
Вестник Кавказа
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