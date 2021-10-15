Импортные вакцины станут платными в Казахстане в 2022 году

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой предупредил граждан о том, что со следующего года зарубежные вакцины от коронавируса будут платными.

"Раз в Казахстане мы можем независимо от других стран выпускать собственную вакцину, которая имеет доказанную клиническую эффективность, мы эту вакцину будем закупать в рамках бесплатного гарантированного объема медпомощи. Остальные вакцины допущены к коммерческому обращению на рынке", - рассказал глава Минздрава на брифинге в службе центральных коммуникаций.

Бесплатными для казахстанцев останутся производимые в республике QazCovid-in (QazVac) и "Спутник V".