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Степашин прибыл с рабочим визитом в Дагестан

Степашин прибыл с рабочим визитом в Дагестан

Руководитель наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин и гендиректор Фонда ЖКХ Константин Цицин прилетели с рабочей поездкой в Махачкалу, сообщает пресс-служба главы республики.

Отмечается, что в рамках визита планируется обсудить с руководителем Дагестана Сергеем Меликовым вопрос досрочного завершения программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

Стоит добавить, что Степашин и Меликов примут участие в торжественной церемонии вручения сертификатов новоселам, которые будут проживать в квартирах, расположенных по улице Джигитской №13.

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