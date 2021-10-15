Степашин прибыл с рабочим визитом в Дагестан

Руководитель наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин и гендиректор Фонда ЖКХ Константин Цицин прилетели с рабочей поездкой в Махачкалу, сообщает пресс-служба главы республики.

Отмечается, что в рамках визита планируется обсудить с руководителем Дагестана Сергеем Меликовым вопрос досрочного завершения программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Стоит добавить, что Степашин и Меликов примут участие в торжественной церемонии вручения сертификатов новоселам, которые будут проживать в квартирах, расположенных по улице Джигитской №13.