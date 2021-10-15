Азербайджан увеличивает добычу газа и расширяет доступ в Европу

В следующем году Азербайджан планирует нарастить экспорт газа в Европу и Турцию до 16 млрд кубометров. Баку и Анкара уже договорились о поставках дополнительных 11 млрд кубометров газа по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзерум. Предполагается, что высокий спрос на газ в Европе может придать импульс удвоению мощности прокачки Трансадриатического трубопровода (TAP).

Управление энергетической информации (УЭИ) США на своем сайте отмечает, что Азербайджан увеличил добычу природного газа на 36%, то есть более чем на 5 млрд кубометров, в период с 2017 по 2019 год. Согласно анализу энергетического сектора Азербайджана, проведенному УЭИ после введения в эксплуатацию в октябре 2020 года нового трубопровода, доступ Баку к европейским рынкам расширился.

Большая часть роста добычи природного газа в Азербайджане связана со второй фазой разработки газоконденсатного месторождения Шахдениз. Добыча на месторождении, расположенном на шельфе Каспийского моря, началась с первой фазы разработки в 2006 году и была продолжена в рамках второй фазы в середине 2018 года. По данным BP Azerbaijan, на первой фазе месторождения Шахдениз в первой половине 2018 года было добыто около 5 млрд кубометров газа. В первой половине 2021 года общая добыча на Шахдениз удвоилась и составила около 10 млрд кубометров природного газа.

Чтобы облегчить экспорт увеличившейся добычи с месторождения, было построено несколько международных газопроводов, которые носят название Южный газовый коридор Азербайджана. Первым участком Южного газового коридора стал Южнокавказский газопровод, который соединен с месторождением Шахдениз и проходит через Азербайджан и соседнюю Грузию до границы Грузии с Турцией. Там он соединяется с Трансанатолийским газопроводом (TANAP), по которому природный газ идет на запад через Турцию. TANAP соединяется с Трансадриатическим газопроводом (TAP) на границе Турции и Греции и доставляет природный газ оттуда в Грецию через Албанию и в Италию.

ТАР был завершен в октябре 2020 года, а коммерческие поставки начались 31 декабря 2020 года. После завершения строительства ТАР общая длина трех трубопроводов Южного газового коридора составляет около 3200 километров. Согласно проекту Южного газового коридора, пропускная способность ТАР около 10 млрд кубометров газа в год.

Увеличение добычи на Шахденизе и завершение строительства ТАР позволили увеличить объемы и расширить экспортные рынки для азербайджанского природного газа. С 2017 по 2019 год экспорт природного газа из Азербайджана вырос более чем на 3,3 млрд кубометра, и большая часть экспорта была отправлена в Турцию и Грузию. Объемы экспорта в эти две страны продолжали расти в течение первой половины 2021 года. Кроме того, после завершения строительства ТАР в конце 2020 года Азербайджан начал экспортировать природный газ в Грецию и Италию, а также меньшие объемы в Болгарию через Грецию. Компания TAP объявила 16 сентября 2021 года, что около 5 млрд кубометров природного газа уже доставлено в Европу через новый трубопровод TAP.

Южный газовый коридор был построен для диверсификации поставок природного газа в Европейский союз. По данным Евростата, в 2019 году более 38% от общего чистого импорта природного газа в 28 странах ЕС (27 нынешних членов плюс Соединенное Королевство на тот момент) приходилось на Россию. В Болгарии, являющейся членом ЕС, российский газ составил более двух третей импорта в 2019 году.