Россия ведет переговоры с Израилем о признании паспортов о вакцинации

Россия и Израиль продолжают переговоры о возможности признания российских COVID-19 для въезда в страну, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

"Переговоры идут. Если бы, например, европейская организация или ВОЗ признали российские вакцины - это очень бы помогло", - приводит его слова РИА Новости.

При этом дипломат отметил, что Израиль проверяет прилетающих в страну туристов "немного по-другому".

"Мы смотрим на сертификаты, при этом вот только сейчас начали переговоры с европейскими странами, признавать ли их сертификаты, а ведь это та же вакцина, что ставят там и в Израиле - Pfizer или Moderna. Мы идем по другому пути и делаем проверку на антитела", - пояснил он.

Бен Цви сообщил, что Израиль к наличию ПЦР-тестов планирует добавить проверку на антитела.

Ранее министр туризма Израиля Константин Развозов заявил, что в ведомстве работают над деталями проекта по открытию страны для российских граждан, сдавших тест на антитела к COVID-19.