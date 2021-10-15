В России испытывают новую вакцину от коронавируса "Бетувакс"

Испытания вакцины от коронавируса "Бетувакс" начались в Санкт-Петербурге, препарат разработан компанией "Институт стволовых клеток человека" (ИСКЧ).

"В пятницу, 15 октября, в Санкт-Петербурге в НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева первые пациенты получили вакцину от коронавируса "Бетувакс-КоВ-2" в рамках I-II фазы клинических исследований. Согласно одобренному Минздравом протоколу, исследования <…> будут проведены на 170 пациентах", - уточнили в ИСКЧ.

Ранее испытания этой вакцины планировалось начать 27 сентября.

"Бетувакс" - субъединичная рекомбинантная вакцина на основе сферических частиц с поверхностным антигеном коронавируса.