44 дня Отечественной войны Азербайджана: день двадцатый, 16 октября 2020 года

Год назад, 27 сентября 2020 года начались последние боевые действия Карабахской войны, получившие название Отечественной войны Азербайджана. В тот день оккупационные силы Армении обстреляли по всему фронту и всей границе двух стран позиции азербайджанской армии и мирные населенные пункты, в Баку было принято решение начать широкомасштабную контрнаступательную операцию против захватчиков для обеспечения безопасности граждан. "Вестник Кавказа" предлагает читателям проследить ход 44 дней Отечественной войны Азербайджана так, как он освещался год назад.

Ночью двадцатый день войны, 16 октября, оккупационные войска Армении все еще пытались повторно захватить освобожденные от них земли на северо-востоке и юге фронта. Иран заявил о готовности вмешаться в боевые действия. Утром под артиллерийским огнем ВС РА вновь оказались мирные населенные пункты Азербайджана.

За первые 19 дней войны число погибших под армянскими обстрелами мирных граждан Азербайджана составило 47 человек. Число официально признанных потерь оккупантов достигло 633 человек. Были опубликованы видеодокументы о состоянии освобожденных сел в Ходжавендском районе.

Незадолго до 11:00 с оккупированных территорий через Армению был нанесен ракетный удар по Нахчывану. в Баку отметили, что таким образом Ереван стремится максимально расширить географию конфликта.

Около полудня Армения ввела эмбарго на новые турецкие товары.

В ОДКБ констатировали, что вопрос ввода миротворцев Организации не обсуждается. Днем оккупационные войска Армении вновь обстреляли кладбище, теперь в селе Ахмедагалылар Агдамского района Азербайджана.

После 17:00 стало известно об освобождении трех сел Ходжавендского района Азербайджана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью A-Haber подчеркнул, что Баку никогда не рассматривал вариант создания турецкой военной базы на азербайджанской территории.

Вечером вновь были опубликованы видеодокументы о состоянии освобожденного поселка Гадрут.

Таким образом, на двадцатый день войны освободительная армия Азербайджана продолжила выбивать оккупантов из захваченных сел Ходжавендского района, приближай день деоккупации Физули и начало контрнаступления вдоль реки Араз к границе с Арменией. Ереван, в свою очередь, начал стрелять не только по прифронтовым населенных пунктам, но и по Нахчывану, а также ввел "санкции" против турецких товаров.