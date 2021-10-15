В Геленджике откроются дополнительные пункты вакцинации

С 16 октября в Геленджике станет больше пунктов вакцинации от коронавируса и гриппа.

Привиться можно будет в мобильном пункте рядом с городской администрацией, в школе № 3 на улице Первомайской, 4, в ТЦ "Престиж". Вакцинацию и от гриппа, и от коронавируса можно пройти в прививочном кабинете № 35 городской поликлиники, он открыт ежедневно с 8.00 до 20.00.

"Для получения вакцины, необходимы "добро" врача после осмотра, а также наличие паспорта, СНИЛС и медицинского полиса", - предупредили в пресс-службе администрации курорта.

От гриппа в пятницу привился глава Геленджика Алексей Богодистов и другие сотрудники мэрии.