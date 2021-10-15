Врачи проверят здоровье Саакашвили после двухнедельной голодовки

Председатель комитета парламента Грузии по правам человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе заявил об отсутствии каких-либо рисков для бывшего президента страны Михаила Саакашвили, отбывающего в настоящее время наказание в тюрьме в Рустави.

"Мы сотрудничаем с министерством юстиции, с министерством здравоохранения, с омбудсменом. Естественно, на этом основании собрана достаточная информация, чтобы объявить, что сейчас действительно неуместно говорить о каких-то рисках", - цитирует его "Грузия Online".

Сарджвеладзе подчеркнул, что они продолжат работать очень интенсивно и координировано, чтобы максимально стабильно и хорошо контролировать ситуацию, а также, чтобы все права, которые предоставлены Саакашвили законом, были защищены.

Помимо этого, председатель комитета грузинского парламента отметил, что 15 октября группа врачей навестит экс-главу государства, чтобы оценить состояние его здоровья после двух недель голодовки. При этом он не уточнил, когда именно это произойдет, поскольку "данный процесс является конфиденциальным".

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным.