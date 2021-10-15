"Талибан" вернул женщин в систему здравоохранения Афганистана

Движение "Талибан" (запрещено в России) вернуло женщин в сектор здравоохранения. Об этом по окончании переговоров с талибами заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы сделали талибам несколько предложений. Для мира в стране нужно инклюзивное правительство с участием всех групп населения. Предложили включить женщин в общественную жизнь, в работу, бизнес, содействовать учебе девочек", - цитирует его РИА Новости.

По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, это не только пожелание стран Запада, но и практика мусульманских стран. "Нам сказали, что в сектор здравоохранения женщины уже вернулись", - добавил Чавушоглу.

Напомним, 15 августа боевики "Талибана" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.