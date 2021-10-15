Минздрав Казахстана объяснил правила и сроки ревакцинации от COVID-19

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщил, что ревакцинацию от коронавируса можно проходить тем же препаратом, каким была сделала первая прививка.

Ранее Цой отмечал, что препарат для ревакцинации должен быть другим.

"Ревакцинация возможна идентичными вакцинами, которые получали до этого. Единственное, это будет скорее всего не компонент "Спутник V", потому что это разнодозные вакцины. У нас в правилах предусматривается, что это будут вакцины, идентичные первой и второй дозе. То есть, на выходе уже есть "Спутник Лайт", который у нас тоже уже освоено производство", - объяснил министр на брифинге.

Ревакцинация после "Спутника" проводится через 9 месяцев вакцинами Pfizer, Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in. После Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in ревакцинироваться нужно через 6 месяцев "Спутником" или Pfizer. Те, кто изначально привился Pfizer должен пройти ревакцинацию через 6 месяцев препаратами "Спутник", Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax или QazCovid-in.

Ревакцинации в Казахстане подлежат лица из групп риска, граждане старше 60 лет, а также граждане, у которых не выявлены антитела.