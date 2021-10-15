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Саммит стран СНГ в 2022 году примет Нур-Султан

Саммит стран СНГ в 2022 году примет Нур-Султан

Новое заседание Совета президентов стран СНГ пройдет в Нур-Султане 14 октября 2022 года, сообщил глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

"Следующее заседание Совета глав государств СНГ пройдет 14 октября следующего года в Нур-Султане", - приводит слова Лебедева ТАСС.

Он также отметил, что до саммита в столице Казахстана могут состояться неформальные встречи глав государств Содружества. По его словам, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в мире.

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Вестник Кавказа

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