Саммит стран СНГ в 2022 году примет Нур-Султан

Новое заседание Совета президентов стран СНГ пройдет в Нур-Султане 14 октября 2022 года, сообщил глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

"Следующее заседание Совета глав государств СНГ пройдет 14 октября следующего года в Нур-Султане", - приводит слова Лебедева ТАСС.

Он также отметил, что до саммита в столице Казахстана могут состояться неформальные встречи глав государств Содружества. По его словам, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в мире.